Землетрус в Індонезії: понад 500 туристів опинилися заблокованими у горах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В результаті зсувів, які зійшли після землетрусу 524 туристи виявилися заблокованими на горі на популярному індонезійському туристичному острові Ломбок. Про це в понеділок заявив представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За його словами, в числі туристів, що опинилися заблокованими під час поїздки на вулкан Рінджані в провінції Західна Нуса-Тенгара, 166 індонезійців і 358 іноземців з США, Великобританії, Малайзії, Канади, Франції, Нідерландів, Таїланду та Сінгапуру.
С. П. Нугрохо додав, що військовослужбовці, поліцейські та волонтери зараз проводять спільну рятувальну операцію.
Землетрус магнітудою 6,4 стався в провінції Західна Нуса-Тенгара рано вранці неділі. Загинули щонайменше 14 людей, 162 людей постраждали, понад 1000 будинків і будівель було зруйновано.