В Индонезии произошло очередное землетрясение

Представитель ведомства Юсуф Хайдар Али сказал, что землетрясение произошло в 12:42 по местному времени, его эпицентр находился в 43 км к юго-западу от округа Юго-Восточное Малуку, очаг залегал на глубине 65 км. Специалист сообщил, что угрозы цунами не возникло.

Официальный представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что жертв или повреждений в результате землетрясения не было.



Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии ранним утром воскресенья. Погибли по меньшей мере 14 человек, 162 человека пострадали, более 1000 домов и зданий оказались разрушены.