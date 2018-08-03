В Індонезії стався черговий землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався в п'ятницю в провінції Малуку на сході Індонезії, про загрозу цунамі не повідомлялося. Про це заявило Агентство метеорології і геофізики країни, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Представник відомства Юсуф Хайдар Алі сказав, що землетрус стався в 12:42 за місцевим часом, його епіцентр знаходився в 43 км на північний захід від округу Південно-Східне Малуку, вогнище залягало на глибині 65 км. Фахівець повідомив, що загрози цунамі не виникло.
Офіційний представник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що жертв або пошкоджень в результаті землетрусу не було.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався в провінції Західна Нуса-Тенгара в Індонезії рано вранці неділі. Загинули щонайменше 14 людей, 162 людей постраждали, понад 1000 будинків і будівель було зруйновано.