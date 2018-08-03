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В Індонезії стався черговий землетрус

В Індонезії стався черговий землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався в п'ятницю в провінції Малуку на сході Індонезії, про загрозу цунамі не повідомлялося. Про це заявило Агентство метеорології і геофізики країни, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Представник відомства Юсуф Хайдар Алі сказав, що землетрус стався в 12:42 за місцевим часом, його епіцентр знаходився в 43 км на північний захід від округу Південно-Східне Малуку, вогнище залягало на глибині 65 км. Фахівець повідомив, що загрози цунамі не виникло.

Офіційний представник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що жертв або пошкоджень в результаті землетрусу не було.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався в провінції Західна Нуса-Тенгара в Індонезії рано вранці неділі. Загинули щонайменше 14 людей, 162 людей постраждали, понад 1000 будинків і будівель було зруйновано.

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