В Індонезії знову стався землетрус

За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 2,4375 градуса південної широти і 99,3426 градуса східної довготи, гіпоцентр залягав на глибині 10 км.



Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,1 відбувся в п'ятницю в провінції Малуку на сході Індонезії, про загрозу цунамі не повідомлялося.



Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався в провінції Західна Нуса-Тенгара в Індонезії рано вранці неділі, 30 липня. Загинули щонайменше 14 людей, 162 людей постраждали, понад 1000 будинків і будівель було зруйновано.