В Индонезии опять произошло землетрясение

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 2,4375 градуса южной широты и 99,3426 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 10 км.



Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу в провинции Малуку на востоке Индонезии, об угрозе цунами не сообщалось.



Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии ранним утром воскресенья, 30 июля. Погибли по меньшей мере 14 человек, 162 человека пострадали, более 1000 домов и зданий оказались разрушены.