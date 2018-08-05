В Индонезии опять произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в 08:56 по Гринвичу в 93 км к югу от индонезийского городка Муара-Сиберут. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 2,4375 градуса южной широты и 99,3426 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 10 км.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу в провинции Малуку на востоке Индонезии, об угрозе цунами не сообщалось.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии ранним утром воскресенья, 30 июля. Погибли по меньшей мере 14 человек, 162 человека пострадали, более 1000 домов и зданий оказались разрушены.