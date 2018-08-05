Землетрясение в Индонезии: число жертв растет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В результате землетрясения в Индонезии, произошедшего сегодня утром, погибли 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АFР.
Десятки людей пострадали, сотни домов разрушены, а в горах произошли оползни и перегородили туристические дороги.
Также сообщается, что есть угроза цунами. Ранее сообщалось о трех жертвах.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в 08:56 по Гринвичу в 93 км к югу от индонезийского города Муара-Сиберут.
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 2,4375 градуса южной широты и 99,3426 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 10 км.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу в провинции Малуку на востоке Индонезии, об угрозе цунами не сообщается.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии рано утром воскресенья, 30 июля. Погибли по меньшей мере 14 человек, 162 пострадали.