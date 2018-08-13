Землетрясение на острове в Индонезии унесло жизни уже 436 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 на индонезийском острове Ломбок, которое произошло 5 августа, достигло 436 человек. Об этом в понедельник сообщил представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо, передает УНН.
"Последствия землетрясения магнитудой 7 состоянию на 13 августа: 436 человек погибли, 1 353 человека получили ранения, 352 793 человека были перемещены", - сообщил он.
По его словам, по предварительным данным, ущерб от землетрясения достиг более 5,04 трлн индонезийских рупий (около 346 млн долларов США).
Землетрясение 5 августа на Ломбоке было настолько сильным, что ощущалось на соседнем острове Бали, где, по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, погибли два человека.