Землетрясение на острове в Индонезии унесло жизни уже 436 человек

"Последствия землетрясения магнитудой 7 состоянию на 13 августа: 436 человек погибли, 1 353 человека получили ранения, 352 793 человека были перемещены", - сообщил он.

По его словам, по предварительным данным, ущерб от землетрясения достиг более 5,04 трлн индонезийских рупий (около 346 млн долларов США).

Землетрясение 5 августа на Ломбоке было настолько сильным, что ощущалось на соседнем острове Бали, где, по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, погибли два человека.