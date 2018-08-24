ЗМІ: кількість жертв землетрусів в Індонезії перевищила 500 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті землетрусів на індонезійському острові Ломбок збільшилася до 555 осіб, йдеться в заяві Управління по ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Агенство Анадолу".
Згідно з інформацією, понад 7 тисяч осіб отримали поранення.
В результаті стихійного лиха понад 431 тисячі людей були змушені покинути свої будинки, зруйновані понад 74 тисяч помешкань.
П'ятого серпня на острові Ломбок стався землетрус магнітудою 7 балів. Двома днями раніше були зафіксовані ще два землетруси магнітудою 6,3 і 6,9 відповідно.
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За останні 18 днів на острові Ломбок було зафіксовано понад тисячу афтершоків.
У регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи. Влада очікує зростання числа жертв підземних поштовхів.
Як повідомляв УНН, на початку серпня на острові Ломбок в Індонезії стався масштабний землетрус, який забрав життя 436 осіб.