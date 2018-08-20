В Индонезии в результате нового землетрясения погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, по меньшей мере 10 человек погибли и 24 пострадали. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель индонезийского агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо в Facebook, передает УНН.
"Предварительные данные, собранные агентством по предотвращению стихийных бедствий по состоянию на понедельник (08/20/2018) на 10:45 по местному времени: зарегистрировано 10 погибших, 24 человека пострадали, поврежден 151 дом", - говорится в заявлении Нугрохо.
По его словам, сбор информации все еще продолжается.
Напомним, утром в воскресенье, 19 августа, на индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение магнитудой 6,2.
Как сообщал УНН, в начале августа на острове Ломбок в Индонезии прошло масштабное землетрясение, унесшее жизни 436 человек.