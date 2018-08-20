В Індонезії в результаті нового землетрусу загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У результаті землетрусу, що стався в неділю на індонезійському острові Ломбок, щонайменше 10 осіб загинули та 24 постраждали. Про це повідомив в понеділок офіційний представник індонезійського агентства щодо запобігання стихійним лихам Сутопо Пурво Нугрохо у Facebook, передає УНН.
"Попередні дані, зібрані агентством щодо запобігання стихійним лихам станом на понеділок (08/20/2018) на 10:45 за місцевим часом: зареєстровано 10 загиблих осіб, 24 людини постраждали, пошкоджено 151 будинок", - йдеться в заяві Нугрохо.
За його словами, збір інформації все ще триває.
Нагадаємо, вранці в неділю, 19 серпня, на індонезійському острові Ломбок стався новий землетрус магнітудою 6,2.
Як повідомляв УНН, на початку серпня на острові Ломбок в Індонезії пройшов масштабний землетрус, який забрав життя 436 людей.