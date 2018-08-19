Землетрус магнітудою 6,2 стався в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 6,2 стався в неділю вранці на індонезійському острові Ломбок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 64 км на схід від міста Матарам з населенням в 319 тис. жителів. Осередок залягав на глибині 15 км.
Відомостей про постраждалих і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.
5 серпня на індонезійському острові Ломбок стався землетрус магнітудою 7 з епіцентром підземних поштовхів в 49 км на північний схід від міста Матарам і вогнищем на глибині 10 км, в результаті якого загинули 460 осіб.
Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 7,9 стався в неділю в Тихому океані неподалік від узбережжя Республіки Фіджі.