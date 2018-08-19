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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Землетрус магнітудою 7,9 стався біля берегів Фіджі

Київ • УНН

 • 11491 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 7,9 стався в неділю в Тихому океані неподалік від узбережжя Республіки Фіджі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Геологічну службу США.

Землетрус магнітудою 7,9 стався біля берегів Фіджі

За її інформацією, вогнище землетрусу знаходився в 282 км на північний схід від міста Льовука на острові Овалау. Осередок залягав на глибині 570 км.

Інформація про загрозу цунамі і постраждалих на даний момент не наводиться.

Нагадаємо, в результаті двох афтершоків магнітудою 5,0, що сталися за останні два дні в повіті Тунхай міста Юйси провінції Юньнань на південному заході Китаю 24 людини отримали травми. За повідомленням Китайської сейсмологічної мережі, повторний землетрус магнітудою 5,0 стався о 03:50 14 серпня в повіті Тунхай, епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 24,19 градуса північної широти і 102,71 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 6 км.

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