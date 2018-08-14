Землетрус в Китаї: кількість постраждалих зросла

За повідомленням Китайської сейсмологічної мережі, повторний землетрус магнітудою 5,0 стався о 03:50 14 серпня в повіті Тунхай, епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 24,19 градуса північної широти і 102,71 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 6 км.



Нагадаємо, що о 01:44 понеділка в повіті Тунхай теж стався землетрус магнітудою 5,0. Осередок залягав на глибині 7 км.



Станом на 11:30 14 серпня, від двох афтершоків постраждали 69,6 тис осіб, 33148 осіб були евакуйовані в екстреному порядку. Будівлі у понад 8 тис. сімей пошкоджені.



Місцева влада направила в постраждалі райони намети, ватяні ковдри, розкладні ліжка, рис та інші необхідні вантажі для надання допомоги в ліквідації наслідків підземних поштовхів.



Станом на вчора повідомлялося про 5 постраждалих.