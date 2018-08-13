В Китае произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие

По информации Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 24,19 градуса северной широты и 102,71 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 7 км.

Все пострадавшие были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

Как минимум 18 строений были повреждены или разрушены. Землетрясение также вызвало перебои с электроснабжением и связью в уезде.

Сейсмологическая служба провинции Юньнань задействовала механизм экстренного реагирования. Группа экспертов была направлена в район бедствия.

Ведется работа по оказанию помощи пострадавшим от стихии.



Напомним, землетрясение на острове в Индонезии унесло жизни уже 436 человек.