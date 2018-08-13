У Китаї стався потужний землетрус: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. П'ятеро людей постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,0, що стався в понеділок в повіті Тунхай міста Юйси провінції Юньнань на південному заході Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За інформацією Китайського центру сейсмологічних мереж, епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 24,19 градуса північної широти і 102,71 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 7 км.
Всі постраждалі були госпіталізовані, вони перебувають в стабільному стані.
Як мінімум 18 будівель були пошкоджені або зруйновані. Землетрус також викликав перебої з електропостачанням і зв'язком в повіті.
Сейсмологічна служба провінції Юньнань задіяла механізм екстреного реагування. Група експертів була спрямована в район лиха.
Ведеться робота з надання допомоги постраждалим від стихії.
Нагадаємо, землетрус на острові в Індонезії забрав життя вже 436 осіб.