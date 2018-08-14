Землетрясение в Китае: количество пострадавших возросло

По сообщению Китайской сейсмологической сети, повторное землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 03:50 14 августа в уезде Тунхай, эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 24,19 градуса северной широты и 102,71 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 6 км.



Напомним, что в 01:44 понедельника в уезде Тунхай тоже произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг залегал на глубине 7 км.



По состоянию на 11:30 14 августа, от двух афтершоков пострадали 69,6 тыс человек, 33148 человек были эвакуированы в экстренном порядке. Постройки у свыше 8 тыс. семей повреждены.



Местные власти направили в пострадавшие районы палатки, ватные одеяла, раскладные кровати, рис и другие необходимые грузы для оказания помощи в ликвидации последствий подземных толчков.



По состоянию на вчера сообщалось о 5 пострадавших.