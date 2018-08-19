Землетрясение магнитудой 7,9 произошло у берегов Фиджи

По ее информации, очаг землетрясения находился в 282 км к северо-востоку от города Левука на острове Овалау. Очаг залегал на глубине 570 км.

Информация об угрозе цунами и пострадавших на данный момент не приводится.

Напомним, в результате двух афтершоков магнитудой 5,0, произошедших за последние два дня в уезде Тунхай города Юйси провинции Юньнань на юго-западе Китая 24 человека получили травмы. По сообщению Китайской сейсмологической сети, повторное землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 03:50 14 августа в уезде Тунхай, эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 24,19 градуса северной широты и 102,71 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 6 км.