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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

Киев • УНН

 • 8376 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье утром на индонезийском острове Ломбок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 64 км к востоку от города Матарам с населением в 319 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 15 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 с эпицентром подземных толчков в 49 км к северо-востоку от города Матарам и очагом на глубине 10 км, в результате которого погибли 460 человек.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в воскресенье в Тихом океане недалеко от побережья Республики Фиджи.

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