СМИ: двух граждан Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В понедельник двое мужчин – 38-летний Денис Метсавас и его 65-летний отец Петр Волин - были признаны виновными в государственной измене и передаче внутренней информации Москве. Об этом сообщает эстонское издание Postimees, передаёт УНН.
Так, суд в понедельник приговорил Метсаваса к 15 годам и шести месяцам лишения свободы, Волину дали шесть лет.
Метсавас и Волин работали на Главное разведывательное управление РФ (ГРУ), собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию, пишет издание.
Первый совершал антигосударственные преступления более десяти лет, второй - около пяти, кроме того, роль Волина в них была значительно меньше. Незаконная деятельность Метсаваса и Волина имела место в Эстонии и России. Эстонцы передавали информацию за вознаграждение установленными каналами связи и в ходе личных встреч.
Сообщается, что отец и сын были арестованы в сентябре 2018 года.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Австрии арестовали полковника, который с 1990-х годов работал на российскую военную разведку. Он признался в шпионской деятельности в пользу России.