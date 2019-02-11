ЗМІ: двох громадян Естонії засудили за шпигунство на користь РФ

Так, суд у понеділок засудив Метсаваса до 15 років і шести місяців позбавлення волі, Воліну дали шість років.

Метсавас і Волін працювали на Головне розвідувальне управління РФ (ГРУ), збираючи і передаючи державні таємниці Естонії, засекречену службову і внутрішню інформацію, пише видання.

Перший здійснював антидержавні злочини більше десяти років, другий - близько п'яти, крім того, роль Воліна в них була значно менша. Незаконна діяльність Метсаваса і Воліна мала місце в Естонії і Росії. Естонці передавали інформацію за винагороду встановленими каналами зв'язку і під час особистих зустрічей.

Повідомляється, що батько і син були заарештовані у вересні 2018 року.

Як повідомляв УНН, в минулому році в Австрії заарештували полковника, який з 1990-х років працював на російську військову розвідку. Він зізнався у шпигунській діяльності на користь Росії.