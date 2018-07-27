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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ узнали о связях арестованной в США россиянки Бутиной с наследником Рокфеллеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в нарушении американского закона об иностранных агентах, якобы пыталась действовать через правнука миллиардера Джона Рокфеллера — Джорджа О’Нила-младшего (скульптор консервативных взглядов). С таким утверждением выступило информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на организованный О’Нилом-младшим в феврале 2017 года обед, на котором встретились российские чиновники и представители американской Республиканской партии, передает УНН.

О том, что именно он выступал организатором этого мероприятия для группы россиян, прибывших в Вашингтон для участия в традиционном Национальном молитвенном завтраке, сам О’Нил-младший рассказывал журналистам, в том числе Bloomberg, в 2017 году, напоминает агентство. Там, как указывал наследник Рокфеллеров, спустя всего несколько дней после инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа россияне встретились с двумя республиканцами и другими высокопоставленными американскими лицами консервативных взглядов.

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Этот ужин, как отмечает агентство, также указывался в брошюре, которую раздали всем представителям российской делегации, приглашенной на Молитвенный завтрак в США (в этом мероприятии принимают участие до 3500 человек, в том числе гости из других стран; перед ними традиционно выступает американский лидер). В полученном российскими делегатами буклете (с ним ознакомился Bloomberg) говорилось о том, кого именно россияне могли встретить на ужине. Среди его участников, в частности, были О’Нил-младший и его жена, русскоязычный помощник в конгрессе, а также советник новой администрации Трампа, сообщает агентство, не уточняя имен указанных личностей.

Сроки и детали об этой встрече россиян с представителями США в начале 2017 соответствуют информации об одном из ужинов, о котором в обвинении против Бутиной говорят американские прокуроры, отмечает агентство. Организатора этой встречи в документе они, по информации Bloomberg, называют “гражданином США № 2”.

О’Нил-младший не ответил на запрос агентства, который Bloomberg направил ему, чтобы прояснить, действительно, он был организатором этого ужина. Министерство юстиции США от комментариев по этому поводу отказался.

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В обвинении в отношении россиянки прокуроры, как напоминает агентство, заявили, что Бутиной не удалось реализовать ее усилия по “установлению секретной линии коммуникации между Кремлем” и представителями США. В своем заключении они основывались на письмах Бутиной, в которых говорилось, что она достигла определенного успеха. Кроме того, в документе упоминается ее “многолетний график”, который включал в себя Национальный молитвенный завтрак и частный ужин.

Так, перед посещением первого мероприятия Бутина, как рассказали прокуроры, направила письмо по электронной почте, в котором говорилось, что российская делегация на Молитвенном завтраке будет включать в себя “очень влиятельных” людей, близких к Кремлю. На это мероприятия, по словам россиянки, все они отправились “для создания канала связи” между властями России и США. Кому именно предназначалось это письмо в американском надзорном ведомстве не пояснили. Среди россиян, о которых писала Бутина, по данным Bloomberg, был Александр Торшин (заместитель председателя — статс-секретарь Банка России, в мае-сентябре 2011 года он занимал должность исполняющего обязанности председателя Совета Федерации). Его агентство называет человеком, близким к президенту России Владимиру Путину.

Позже, как напоминает Bloomberg, Бутина, согласно обвинению, написала письмо организатору частного ужина, чтобы поблагодарить его за проведение этого мероприятия. В нем русская, по информации американских прокуроров, говорила: “Мой дорогой президент получил „сообщение“ о ваших групповых инициативах и вашем любезном внимании к россиянам (которые находились на ужине — прим.)”.

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