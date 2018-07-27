ЗМІ дізналися про зв'язки заарештованої у США Бутіної зі спадкоємцем Рокфеллерів

Про те, що саме він виступав організатором цього заходу для групи росіян, які прибули до Вашингтона для участі в традиційному Національному молитовному сніданку, сам О’Ніл-молодший розповідав журналістам, у тому числі Bloomberg, в 2017 році, нагадує агентство. Там, як вказував спадкоємець Рокфеллерів, усього через кілька днів після інавгурації нинішнього президента США Дональда Трампа росіяни зустрілися з двома республіканцями та іншими високопоставленими американськими особами консервативних поглядів.

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Ця вечеря, як зазначає агентство, також була вказана в брошурі, яку роздали усім представникам російської делегації, запрошеної на Молитовний сніданок у США (в цьому заході беруть участь до 3500 осіб, у тому числі гості з інших країн; перед ними традиційно виступає американський лідер) . В отриманому російськими делегатами буклеті (з ним ознайомився Bloomberg) говорилося про те, кого саме росіяни могли зустріти на вечері. Серед його учасників, зокрема, були О’Ніл-молодший і його дружина, російськомовний помічник у конгресі, а також радник нової адміністрації Трампа, повідомляє агентство, не уточнюючи імен зазначених особистостей.

Терміни та деталі про цю зустріч росіян зі представниками США на початку 2017 року відповідають інформації про одну зі вечерь, про яку в обвинуваченні проти Бутиної кажуть американські прокурори, відзначає агентство. Організатора цієї зустрічі в документі вони, за інформацією Bloomberg, називають “громадянином США №2”.

О’Ніл-молодший не відповів на запит агентства, який Bloomberg направив йому, щоб прояснити, дійсно, він був організатором цієї вечері. Міністерство юстиції США від коментарів зі цього приводу відмовився.

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У звинуваченні щодо росіянки прокурори, як нагадує агентство, заявили, що Бутіній не вдалося реалізувати зусилля по “встановленню секретної лінії комунікації між Кремлем” і представниками США. У своєму висновку вони ґрунтувалися на листах Бутіної, в яких говорилося, що вона досягла певного успіху. Крім того, в документі згадується її “багаторічний графік”, який включав у себе Національний молитовний сніданок і приватну вечерю.

Так, перед відвідуванням першого заходу Бутіна, як розповіли прокурори, направила лист по електронній пошті, в якому говорилося, що російська делегація на Молитовному сніданку буде включати у себе “дуже впливових” людей, близьких до Кремля. На ці заходи, за словами росіянки, всі вони вирушили “для створення каналу зв’язку” між владою Росії і США. Кому саме призначався цей лист в американському наглядовому відомстві не пояснили. Серед росіян, про яких писала Бутіна, за даними Bloomberg, був Олександр Торшин (заступник голови — статс-секретар Банку Росії, у травні-вересні 2011 року він обіймав посаду виконуючого обов’язки голови Ради Федерації). Його агентство називає людиною, близькою до президента Росії Володимира Путіна.

Пізніше, як нагадує Bloomberg, Бутіна, згідно зі звинуваченням, написала лист організатору приватної вечері, щоб подякувати йому за проведення цього заходу. У ньому росіянка, за інформацією американських прокурорів, говорила: “Мій дорогий президент отримав” повідомлення “про ваші групові ініціативи і вашу люб’язну увагу до росіян (котрі перебували на вечері - прим.)”.