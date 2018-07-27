ЗМІ дізналися про зв'язки заарештованої у США Бутіної зі спадкоємцем Рокфеллерів

ukru
Ексклюзив
17:08 • 48507 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 96627 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 94245 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 121395 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 100527 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118337 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159085 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189770 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 292753 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167227 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
91 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 45239 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 46861 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 48607 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 44421 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 68896 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 121388 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 162252 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 292750 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 223131 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 249448 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 27128 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 50372 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 55350 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 53810 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68056 перегляди
Актуальне
ЗМІ дізналися про зв'язки заарештованої у США Бутіної зі спадкоємцем Рокфеллерів

ЗМІ дізналися про зв'язки заарештованої у США Бутіної зі спадкоємцем Рокфеллерів

Київ • УНН

 • 10873 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Росіянка Марія Бутіна, заарештована в США за підозрою в порушенні американського закону про іноземних агентів, нібито намагалася діяти через правнука мільярдера Джона Рокфеллера — Джорджа О’Ніла-молодшого (скульптор консервативних поглядів). Зі таким твердженням виступило інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на організований О’Нілом-молодшим в лютому 2017 року обід, на якому зустрілися російські високопосадовці та представники американської Республіканської партії, інформує УНН.

Про те, що саме він виступав організатором цього заходу для групи росіян, які прибули до Вашингтона для участі в традиційному Національному молитовному сніданку, сам О’Ніл-молодший розповідав журналістам, у тому числі Bloomberg, в 2017 році, нагадує агентство. Там, як вказував спадкоємець Рокфеллерів, усього через кілька днів після інавгурації нинішнього президента США Дональда Трампа росіяни зустрілися з двома республіканцями та іншими високопоставленими американськими особами консервативних поглядів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримана у США російська шпигунка розповіла про джерела свого фінансування – ЗМІ

Ця вечеря, як зазначає агентство, також була вказана в брошурі, яку роздали усім представникам російської делегації, запрошеної на Молитовний сніданок у США (в цьому заході беруть участь до 3500 осіб, у тому числі гості з інших країн; перед ними традиційно виступає американський лідер) . В отриманому російськими делегатами буклеті (з ним ознайомився Bloomberg) говорилося про те, кого саме росіяни могли зустріти на вечері. Серед його учасників, зокрема, були О’Ніл-молодший і його дружина, російськомовний помічник у конгресі, а також радник нової адміністрації Трампа, повідомляє агентство, не уточнюючи імен зазначених особистостей.

Терміни та деталі про цю зустріч росіян зі представниками США на початку 2017 року відповідають інформації про одну зі вечерь, про яку в обвинуваченні проти Бутиної кажуть американські прокурори, відзначає агентство. Організатора цієї зустрічі в документі вони, за інформацією Bloomberg, називають “громадянином США №2”.

О’Ніл-молодший не відповів на запит агентства, який Bloomberg направив йому, щоб прояснити, дійсно, він був організатором цієї вечері. Міністерство юстиції США від коментарів зі цього приводу відмовився.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дипломатам зі Росії дозволили відвідати заарештовану в США Марію Бутіну

У звинуваченні щодо росіянки прокурори, як нагадує агентство, заявили, що Бутіній не вдалося реалізувати зусилля по “встановленню секретної лінії комунікації між Кремлем” і представниками США. У своєму висновку вони ґрунтувалися на листах Бутіної, в яких говорилося, що вона досягла певного успіху. Крім того, в документі згадується її “багаторічний графік”, який включав у себе Національний молитовний сніданок і приватну вечерю.

Так, перед відвідуванням першого заходу Бутіна, як розповіли прокурори, направила лист по електронній пошті, в якому говорилося, що російська делегація на Молитовному сніданку буде включати у себе “дуже впливових” людей, близьких до Кремля. На ці заходи, за словами росіянки, всі вони вирушили “для створення каналу зв’язку” між владою Росії і США. Кому саме призначався цей лист в американському наглядовому відомстві не пояснили. Серед росіян, про яких писала Бутіна, за даними Bloomberg, був Олександр Торшин (заступник голови — статс-секретар Банку Росії, у травні-вересні 2011 року він обіймав посаду виконуючого обов’язки голови Ради Федерації). Його агентство називає людиною, близькою до президента Росії Володимира Путіна.

Пізніше, як нагадує Bloomberg, Бутіна, згідно зі звинуваченням, написала лист організатору приватної вечері, щоб подякувати йому за проведення цього заходу. У ньому росіянка, за інформацією американських прокурорів, говорила: “Мій дорогий президент отримав” повідомлення “про ваші групові ініціативи і вашу люб’язну увагу до росіян (котрі перебували на вечері - прим.)”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,759.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.05
Ethereum
$2,063.42