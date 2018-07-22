Затримана у США російська шпигунка розповіла про джерела свого фінансування – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Затримана у США Марія Бутіна, яка підозрюється у шпигунстві, розповіла, що отримувала фінансову допомогу від російського мільярдера Костянтина Миколаїва. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
За інформацією видання Миколаїв підтвердив, своє знайомство і зустрічі з жінкою, але за словами його секретаря він ніколи не зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, а фінансував створену жінкою організацію "Право на зброю".
Однак син Миколаєва Андрій, який навчається в США, взяв участь у кампанії 2016 року на підтримку кандидатури Трампа на посаду президента США, на думку людини, яка знайома з його діяльністю.
За словами очевидців, Миколаїв також був помічений в готелі "Трамп Інтернешнл" у Вашингтоні під час інавгурації Трампа в січні 2017 року.
Нагадаємо, у США затримали росіянку Бутіну. Росіянка звинувачується в цілому за двома пунктами - участь у змові з метою незареєстрованої діяльності на користь іноземної держави на території США, а також сама ця діяльність.
Суд у Вашингтоні відмовився звільнити Бутіну під заставу.