Задержанная в США российская шпионка рассказала об источниках своего финансирования - СМИ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39173 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102298 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124318 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131852 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169061 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153329 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130458 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 181280 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118330 просмотра

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Задержанная в США Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, рассказала, что получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

По информации издания Николаев подтвердил, свое знакомство и встречи с женщиной, но по словам его секретаря он никогда не встречался с президентом США Дональдом Трампом, а финансировал созданую женщиной организацию "Право на оружие".

Однако сын Николаева Андрей, который учится в США, принял участие в кампании 2016 года в поддержку кандидатуры Трампа на пост президента США, по мнению человека, который знаком с его деятельностью.

По словам очевидцев, Николаев также был замечен в гостинице "Трамп Интернешнл" в Вашингтоне во время инаугурации Трампа в январе 2017 года.

Напомним, в США задержали россиянку Бутину. Россиянка обвиняется в целом по двум пунктам - участие в заговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в самой этой деятельности.

Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину под залог.

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