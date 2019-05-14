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7 марта, 15:45 • 100183 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138221 просмотра

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СМИ узнали о штрафах, которые грозят компании Трампа за парниковые газы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Восемь зданий компании президента США Дональда Трампа не соответствуют правилам сокращения выбросов парниковых газов. В связи с этим ее могут ежегодно штрафовать на 2,1 млн долларов, сообщает газета The Guardian со ссылкой на полученные данные и чиновников, передает УНН.

По данным издания, если они не станут более экологичными, то власти Нью-Йорка могут начать штрафовать компанию Trump Organization с 2030 года. Чиновники сообщили, что ежегодно эти дома выбрасывают около 27 тысяч тонн парниковых газов, что равно выхлопам примерно 5,8 тысяч автомобилей. В список зданий, не соответствующих нормам, включены Trump Tower на Пятой авеню и Trump Building на Уолл-стрит.

“Президент Трамп, вы предупреждены. Сократите выбросы или заплатите”, — приводит газета слова мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

В середине марта New York Times узнала о том, что генпрокуратура Нью-Йорка потребовала документы о финансировании четырех проектов Trump Organization от банков Deutsche Bank и Investors Bank. Ранее управление по финансовым услугам штата Нью-Йорк запросило документы у страхового брокера компании в рамках расследования деятельности Trump Organization.

Напоминаем, в США начали расследование страховой деятельности Trump Organization.

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