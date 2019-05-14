ЗМІ дізналися про штрафи, які загрожують компанії Трампа через парникові гази

За даними видання, якщо вони не стануть більш екологічними, то влада Нью-Йорка може почати штрафувати компанію Trump Organization з 2030 року. Чиновники повідомили, що щорічно ці будинки викидають близько 27 тисяч тонн парникових газів, що дорівнює вихлопів приблизно 5,8 тисячі автомобілів. У список будівель, які не відповідають нормам, включені Trump Tower на П’ятій авеню і Trump Building на Волл-стріт.

“Президент Трамп, ви попереджені. Скоротіть викиди або заплатите”, — наводить газета слова мера Нью-Йорка Білла де Блазіо.

В середині березня The New York Times дізналася про те, що генпрокуратура Нью-Йорка зажадала документи про фінансування чотирьох проектів Trump Organization від банків Deutsche Bank і Investors Bank. Раніше управління з фінансових послуг штату Нью-Йорк запросило документи у страхового брокера компанії в рамках розслідування діяльності Trump Organization.

Нагадуємо, у США почали розслідування страхової діяльності Trump Organization.