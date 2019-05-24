СМИ узнали о планах Германии назначить послом в России бывшего разведчика
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Федеральное правительство Германии на закрытой встрече подтвердило планы сменить немецкого посла в России. Об этом без указания источников информации сообщает журнал Der Spiegel, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.
Эту должность, по его данным, вместо Рюдигера фон Фрича должен будет занять Геза Андреас фон Гейр. В настоящий момент он руководит департаментом политики в Министерстве обороны Германии.
Смена, указывает журнал, произойдет уже летом. Ранее о возможном назначении фон Гейра главой немецкой дипмиссии в России писало издание Süddeutsche Zeitung. Предполагаемого преемника фон Фрича оно тогда называло “человеком (канцлера Германии Ангелы) Меркель”.
Spiegel в свою очередь замечает, что Гейр “считается одним из ближайших доверенных лиц (немецкой министрессы обороны) Урсулы фон дер Ляйен”. Именно он, по информации журнала, координировал международные контакты главы ведомства и сопровождал ее в поездках за границу.
Прежде, напоминает Süddeutsche Zeitung, до прихода в Минобороны, Гейр несколько лет он работал во фракции Христианско-демократического союза в бундестаге (эту партию до декабря прошлого года возглавляла Меркель). Также некоторое время чиновник служил в ведомстве федерального канцлера ФРГ. В период с 2010-го по 2014 год Гейр, указывало издание, работал заместителем директора Федеральной разведывательной службы. После этого его пригласили в военное ведомство.
Стоит добавить, что руководительница Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России.