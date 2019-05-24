СМИ узнали о планах Германии назначить послом в России бывшего разведчика

Эту должность, по его данным, вместо Рюдигера фон Фрича должен будет занять Геза Андреас фон Гейр. В настоящий момент он руководит департаментом политики в Министерстве обороны Германии.

Смена, указывает журнал, произойдет уже летом. Ранее о возможном назначении фон Гейра главой немецкой дипмиссии в России писало издание Süddeutsche Zeitung. Предполагаемого преемника фон Фрича оно тогда называло “человеком (канцлера Германии Ангелы) Меркель”.

Spiegel в свою очередь замечает, что Гейр “считается одним из ближайших доверенных лиц (немецкой министрессы обороны) Урсулы фон дер Ляйен”. Именно он, по информации журнала, координировал международные контакты главы ведомства и сопровождал ее в поездках за границу.

Прежде, напоминает Süddeutsche Zeitung, до прихода в Минобороны, Гейр несколько лет он работал во фракции Христианско-демократического союза в бундестаге (эту партию до декабря прошлого года возглавляла Меркель). Также некоторое время чиновник служил в ведомстве федерального канцлера ФРГ. В период с 2010-го по 2014 год Гейр, указывало издание, работал заместителем директора Федеральной разведывательной службы. После этого его пригласили в военное ведомство.

Стоит добавить, что руководительница Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России.