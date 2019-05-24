ЗМІ дізналися про плани Німеччини призначити послом в Росії колишнього розвідника
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Федеральний уряд Німеччини на закритій зустрічі підтвердив плани змінити німецького посла в Росії. Про це без зазначення джерел інформації повідомляє журнал Der Spiegel, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Цю посаду, за його даними, замість Рюдігера фон Фріча повинен буде зайняти Геза Андреас фон Гейр. На даний момент він керує департаментом політики в Міністерстві оборони Німеччини.
Зміна, вказує журнал, відбудеться вже влітку. Раніше про можливе призначення фон Гейра главою німецької дипмісії в Росії писало видання Süddeutsche Zeitung. Передбачуваного наступника фон Фріча воно тоді називало “людиною (канцлера Німеччини Ангели) Меркель”.
Spiegel в свою чергу зауважує, що Гейр “вважається одним з найближчих довірених осіб (німецької міністерки оборони) Урсули фон дер Ляйен”. Саме він, за інформацією журналу, координував міжнародні контакти глави відомства і супроводжував її в поїздках за кордон.
Перш, нагадує Süddeutsche Zeitung, до приходу в Міноборони, Гейр кілька років він працював у фракції Християнсько-демократичного союзу в бундестазі (цю партію до грудня минулого року очолювала Меркель). Також деякий час чиновник служив у відомстві федерального канцлера ФРН. У період з 2010-го по 2014 рік Гейр, вказувало видання, працював заступником директора Федеральної розвідувальної служби. Після цього його запросили до військового відомства.
Варто додати, що очільниця Міноборони Німеччини назвала китайські ракети загрозою для Росії.