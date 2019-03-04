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Очільниця Міноборони Німеччини назвала китайські ракети загрозою для Росії

Київ • УНН

 • 8238 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Китайські ракети становлять загрозу для Росії, тому Пекін необхідно залучити до нового договору про роззброєння. Про це глава Міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен заявила в інтерв’ю журналу FOCUS, повідомляє УНН.

“Росія повинна проявити інтерес до того, щоб залучити Китай в новий договір про ракети. Тому що як російські ракети становлять загрозу для Європи, так і китайські — для Росії”, — відповіла фон дер Ляйен на питання про необхідність для Китаю брати участь в угоді, яка прийде на зміну Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД).

На початку лютого Вашингтон призупинив свої зобов’язання в рамках ДРМСД, фактичний вихід з договору відбудеться через шість місяців. США звинувачують Росію в порушенні договору в тому числі через крилату ракету 9М729, чия дальність не відповідає положенням угоди. При цьому президент США Дональд Трамп неодноразово допускав укладення нового договору і говорив, що туди слід включити Китай.

Нагадуємо, Чехія планує організувати конференцію з роззброєння за участю Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна.

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