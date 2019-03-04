Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

“Россия должна проявить интерес к тому, чтобы вовлечь Китай в новый договор о ракетах. Потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России”, — ответила фон дер Ляйен на вопрос о необходимости для Китая участвовать в соглашении, которое придет на смену Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства в рамках ДРМСД, фактический выход из договора произойдет через шесть месяцев.​ США обвиняют Россию в нарушении договора в том числе из-за крылатой ракеты 9М729, чья дальность якобы не соответствует положениям соглашения. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно допускал заключение нового договора ​и говорил, что туда следует включить Китай.

Напоминаем, Чехия планирует организовать конференцию по разоружению с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина.