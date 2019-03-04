Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 22853 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116333 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119901 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122377 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121530 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152840 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117192 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141230 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145146 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130483 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Киев  •  УНН

 • 8238 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Китайские ракеты представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении. Об этом глава Минобороны Германии ​Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью журналу FOCUS, сообщает УНН.

“Россия должна проявить интерес к тому, чтобы вовлечь Китай в новый договор о ракетах. Потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России”, — ответила фон дер Ляйен на вопрос о необходимости для Китая участвовать в соглашении, которое придет на смену Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

В начале февраля Вашингтон приостановил свои обязательства в рамках ДРМСД, фактический выход из договора произойдет через шесть месяцев.​ США обвиняют Россию в нарушении договора в том числе из-за крылатой ракеты 9М729, чья дальность якобы не соответствует положениям соглашения. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно допускал заключение нового договора ​и говорил, что туда следует включить Китай.

Напоминаем, Чехия планирует организовать конференцию по разоружению с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

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