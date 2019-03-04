Чехія планує організувати конференцію з роззброєння за участю Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек має намір ініціювати проведення в Празі міжнародної конференції з роззброєння за участю президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, а також голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомила в неділю празька газета Mlada fronta Dnes, передає УНН.
“Прагу ми могли б запропонувати в якості місця проведення такої зустрічі, — наводить видання слова Петржічека. — Прага має відповідну традицію. Тут в 2010 році президентами Росії і США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою був підписаний (американо-російський) Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, Празький договір). Думаю, що Прага знову могла б стати місцем, де був би зроблений настільки принциповий крок у області (глобального) роззброєння”.
Як пише видання, Петржічек в ході робочого візиту до Вашингтона в кінці лютого інформував про свою ініціативу держсекретаря США Майкла Помпео і помічника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Міністр обговорив з ними питання безпеки в світлі оголошення США і Росією про припинення зобов’язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Петржічек довів до відома американської сторони, що Чехія зацікавлена в збереженні міжнародних механізмів, спрямованих на зниження кількості зброї масового знищення та її носіїв.
“Ми (з американськими партнерами) обговорили ряд питань з області безпеки. Говорили про те, що після завершення дії ДРСМД такі країни, як Чехія, були б зацікавлені в пошуку якогось глобального режиму, який обмежував би (існування) деяких видів зброї. Виходячи з цього, ми на дипломатичному рівні хотіли б проявити посередницькі зусилля з організації (міжнародних) переговорів про це”, — сказав міністр.
Як повідомляв УНН, дев’ять країн НАТО висловили стурбованість напруженістю на Азові.