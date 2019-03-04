Чехія планує організувати конференцію з роззброєння за участю Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

“Прагу ми могли б запропонувати в якості місця проведення такої зустрічі, — наводить видання слова Петржічека. — Прага має відповідну традицію. Тут в 2010 році президентами Росії і США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою був підписаний (американо-російський) Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, Празький договір). Думаю, що Прага знову могла б стати місцем, де був би зроблений настільки принциповий крок у області (глобального) роззброєння”.

Як пише видання, Петржічек в ході робочого візиту до Вашингтона в кінці лютого інформував про свою ініціативу держсекретаря США Майкла Помпео і помічника Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Міністр обговорив з ними питання безпеки в світлі оголошення США і Росією про припинення зобов’язань за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Петржічек довів до відома американської сторони, що Чехія зацікавлена ​​в збереженні міжнародних механізмів, спрямованих на зниження кількості зброї масового знищення та її носіїв.

“Ми (з американськими партнерами) обговорили ряд питань з області безпеки. Говорили про те, що після завершення дії ДРСМД такі країни, як Чехія, були б зацікавлені в пошуку якогось глобального режиму, який обмежував би (існування) деяких видів зброї. Виходячи з цього, ми на дипломатичному рівні хотіли б проявити посередницькі зусилля з організації (міжнародних) переговорів про це”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, дев’ять країн НАТО висловили стурбованість напруженістю на Азові.