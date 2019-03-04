Чехия планирует организовать конференцию по разоружению с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина

“Прагу мы могли бы предложить в качестве места проведения такой встречи, — приводит издание слова Петржичека. — Прага имеет соответствующую традицию. Здесь в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой был подписан (американо-российский) Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, Пражский договор). Думаю, что Прага вновь могла бы стать местом, где был бы сделан столь принципиальный шаг в области (глобального) разоружения”.

Как пишет издание, Петржичек в ходе рабочего визита в Вашингтон в конце февраля информировал о своей инициативе госсекретаря США Майкла Помпео и помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Министр обсудил с ними вопросы безопасности в свете объявления США и Россией о приостановке обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Петржичек довел до сведения американской стороны, что Чехия заинтересована в сохранении международных механизмов, направленных на снижение количества оружия массового уничтожения и его носителей.

“Мы (с американскими партнерами) обсудили ряд вопросов из области безопасности. Говорили о том, что после завершения действия ДРСМД такие страны, как Чехия, были бы заинтересованы в поиске какого-то глобального режима, который ограничивал бы (существование) некоторых видов оружия. Исходя из этого, мы на дипломатическом уровне хотели бы проявить посреднические усилия по организации (международных) переговоров об этом”, — сказал министр.

Как сообщал УНН, девять стран НАТО выразили обеспокоенность напряженностью на Азове.