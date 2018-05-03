СМИ узнали о подготовке фильма о пути Трампа к власти

“Я давно увлечен его историей происхождения, как молодого строителя, которая началась в 1970-х и 80-х годах в Нью-Йорке”, — заявил Шерман. Журналист подчеркнул, что он освещает деятельность Трампа уже более 15 лет.

По данным издания, фильм получит название “Ученик” (The Apprentice). При этом детали сценария, а также дата начала съемок картины неизвестны. Кроме того, пока не ясно, кто сможет выполнить роль Трампа в фильме.

Начиная с 1985 года, Дональд Трамп сам неоднократно снимался в фильмах, телесериалах и реалити-шоу. На его счету десятки ролей, в большинстве из которых он играл самого себя. В частности, Трамп снялся в сериалах “Секс в большом городе” и “Дни нашей жизни”, а также в фильмах “Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке”, “Уолл-стрит: Деньги не спят” и другие.

Как сообщал УНН, Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира.