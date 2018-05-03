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ЗМІ дізналися про підготовку фільму про шлях Трампа до влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У США готуються зняти кінокартину про шлях президента країни Дональда Трампа до влади. Про плани написати сценарій до фільму заявив журналіст Гебріел Шерман, повідомляє УНН з посиланням на видання Hollywood Reporter.

ЗМІ дізналися про підготовку фільму про шлях Трампа до влади

“Я давно захоплений його історією походження, як молодого будівельника, що почалася в 1970-х і 80-х роках в Нью-Йорку”, — заявив Шерман. Журналіст підкреслив, що він висвітлює діяльність Трампа вже більше 15 років.

За даними видання, фільм отримає назву “Учень” (The Apprentice). При цьому деталі сценарію, а також дата початку зйомок картини невідомі. Крім того, поки не ясно, хто зможе виконати роль Трампа у фільмі.

Починаючи з 1985 року, Дональд Трамп сам неодноразово знімався у фільмах, телесеріалах і реаліті-шоу. На його рахунку десятки ролей, в більшості з яких він грав самого себе. Зокрема, Трамп знявся в серіалах “Секс у великому місті” і “Дні нашого життя”, а також у фільмах “Один вдома 2: Втрачений в Нью-Йорку”, “Уолл-стріт: Гроші не сплять” та інші.

Як повідомляв УНН, Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру.

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