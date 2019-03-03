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СМИ узнали детали новой торговой сделки между США и Китаем

СМИ узнали детали новой торговой сделки между США и Китаем

Киев  •  УНН

 • 8212 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между обеими странами, передает УНН.

В частности, Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, а Вашингтон рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

По словам собеседников издания, соглашение постепенно обретает форму после февральских переговоров в Вашингтоне. Источники предупредили, что препятствия остаются, и каждая из сторон может столкнуться с сопротивлением у себя дома по поводу того, что условия слишком выгодны для другой стороны.

Несмотря на препятствия, переговоры дошли до такой стадии, что о сделке может быть объявлено на саммите Дональда Трампа с Си Цзиньпином, который может состояться 27 марта, после того как председатель КНР завершит свой визит в Италию и Францию, знают источники, знакомые с соответствующими планами.

В рамках сделки Китай обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, а также снизить тарифы на импортные автомобили ниже существующего уровня в 15%. Пекин также собирается увеличить закупки товаров из США. Источники уверяют, что одной из договоренностей станет закупка природного газа у Cheniere Energy Inc. на 18 млрд долларов.

Как отмечал УНН, Трамп требует от Китая снизить тарифы на продукты из США.

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