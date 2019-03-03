ЗМІ дізналися деталі нової торгової угоди між США і Китаєм

Зокрема, Пекін пропонує знизити тарифи та інші обмеження на американську сільськогосподарську, хімічну, автомобільну продукцію та інші товари, а Вашингтон розглядає можливість скасування більшості, якщо не всіх, санкцій, накладених на китайські товари в минулому році.

За словами співрозмовників видання, угода поступово знаходить форму після лютневих переговорів у Вашингтоні. Джерела попередили, що перешкоди залишаються, і кожна зі сторін може зіткнутися з опором у себе вдома з приводу того, що умови дуже вигідні для іншої сторони.

Незважаючи на перешкоди, переговори дійшли до такої стадії, що про операцію може бути оголошено на саміті Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, який може відбутися 27 березня, після того як голова КНР завершить свій візит до Італії та Франції, знають джерела, ознайомлені з відповідними планами.

В рамках угоди Китай зобов’язується прискорити графік зняття обмежень на іноземне володіння в спільних підприємствах з виробництва автомобілів, а також знизити тарифи на імпортні автомобілі нижче існуючого рівня в 15%. Пекін також збирається збільшити закупівлі товарів з США. Джерела запевняють, що однією з домовленостей стане закупівля природного газу у Cheniere Energy Inc. на 18 млрд доларів.

Як зазначав УНН, Трамп вимагає від Китаю знизити тарифи на продукти зі США.