ЗМІ дізналися деталі нової торгової угоди між США і Китаєм

ukru
23 березня, 12:58 • 167193 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 429942 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 420743 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 407303 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 412783 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 304217 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 251887 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 489846 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 175831 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 420034 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
5.5 м/с
73 %
755 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 232539 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 281488 перегляди
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 115933 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 150515 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 120322 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 408075 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 489838 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 420026 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 373870 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 322547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 161075 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 158143 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 159048 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 153594 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 157178 перегляди
Актуальне
ЗМІ дізналися деталі нової торгової угоди між США і Китаєм

ЗМІ дізналися деталі нової торгової угоди між США і Китаєм

Київ • УНН

 • 8213 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Китай і США знаходяться на фінальній стадії укладення торговельної угоди, повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з переговорами між обома країнами, передає УНН.

Зокрема, Пекін пропонує знизити тарифи та інші обмеження на американську сільськогосподарську, хімічну, автомобільну продукцію та інші товари, а Вашингтон розглядає можливість скасування більшості, якщо не всіх, санкцій, накладених на китайські товари в минулому році.

За словами співрозмовників видання, угода поступово знаходить форму після лютневих переговорів у Вашингтоні. Джерела попередили, що перешкоди залишаються, і кожна зі сторін може зіткнутися з опором у себе вдома з приводу того, що умови дуже вигідні для іншої сторони.

Незважаючи на перешкоди, переговори дійшли до такої стадії, що про операцію може бути оголошено на саміті Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, який може відбутися 27 березня, після того як голова КНР завершить свій візит до Італії та Франції, знають джерела, ознайомлені з відповідними планами.

В рамках угоди Китай зобов’язується прискорити графік зняття обмежень на іноземне володіння в спільних підприємствах з виробництва автомобілів, а також знизити тарифи на імпортні автомобілі нижче існуючого рівня в 15%. Пекін також збирається збільшити закупівлі товарів з США. Джерела запевняють, що однією з домовленостей стане закупівля природного газу у Cheniere Energy Inc. на 18 млрд доларів.

Як зазначав УНН, Трамп вимагає від Китаю знизити тарифи на продукти зі США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.31
Bitcoin
$85,564.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,052.87
Ethereum
$1,980.42