СМИ: Чехия может передать Украине разведывательные беспилотники
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Чехия может предоставить украинским военным беспилотники "Бивой", которые используют для разведки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на чешское издание ЧТК.
Детали
Как отмечается, главной задачей беспилотников в Украине станет предоставление данных для украинской артиллерии. При этом сам БПЛА имеет высокоточную камеру видеонаблюдения и весит около 25 кг.
По информации издания, радиус работы беспилотника равен 60 километрам.
Напомним
В Словакии назвали условия, на которых смогут передать Воздушным Силам Украины свои истребители МИГ-29.