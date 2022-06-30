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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43195 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 90604 перегляди

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ЗМІ: Чехія може передати Україні розвідувальні безпілотники

ЗМІ: Чехія може передати Україні розвідувальні безпілотники

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Чехія може надати українським військовим безпілотники "Бівой", які використовують для розвідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на чеське видання ЧТК.

Деталі 

Як наголошується, головним завданням безпілотників в Україні стане надання даних для української артилерії. При цьому сам БПЛА має високоточну камеру відеоспостереження і важить близько 25 кілограмів.

За інформацією видання, радіус роботи безпілотника дорівнює 60 кілометрам. 

Нагадаємо 

У Словаччині назвали умови, на яких зможуть передати Повітряним Силам України свої винищувачі МІГ-29.

Українські Національні Новини

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