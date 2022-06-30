ЗМІ: Чехія може передати Україні розвідувальні безпілотники

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Як наголошується, головним завданням безпілотників в Україні стане надання даних для української артилерії. При цьому сам БПЛА має високоточну камеру відеоспостереження і важить близько 25 кілограмів.

За інформацією видання, радіус роботи безпілотника дорівнює 60 кілометрам.

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У Словаччині назвали умови, на яких зможуть передати Повітряним Силам України свої винищувачі МІГ-29.