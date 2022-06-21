У Словаччині назвали умови, за яких готові передати Україні літаки МіГ-29

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У матеріалі зазначається, що влада країни раніше активно надавала підтримку Україні. Зокрема Словаччина передала Києву зброї на суму 150 мільйонів євро. Крім того, Братислава відправила ЗСУ свій єдиний зенітно-ракетний комплекс С-300.

Коли мова зайшла про винищувачів МіГ-29, держава запросила гарантії безпеки у сусідніх країн – Польщі та Чехії, попросивши закрити повітряний простір.

Business Insider пише, що Німеччина, Нідерланди та США в даний час розмістили в країні, загалом, чотири ракетні комплекси Patriot.

Додамо

Раніше повідомлялося про те, що Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо постачання в Україну танків T-72 із заміною їх на німецькі Leopard 2A4.