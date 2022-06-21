У Словаччині назвали умови, за яких готові передати Україні літаки МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Словаччині назвали умови, на яких зможуть передати Повітряним Силам України свої винищувачі МІГ-29. Як пише Business Insider, відповідний крок влада готова зробити після того, як Польща та Чехія візьмуть під свій захист повітряний простір Словаччини, передає УНН.
Деталі
У матеріалі зазначається, що влада країни раніше активно надавала підтримку Україні. Зокрема Словаччина передала Києву зброї на суму 150 мільйонів євро. Крім того, Братислава відправила ЗСУ свій єдиний зенітно-ракетний комплекс С-300.
Коли мова зайшла про винищувачів МіГ-29, держава запросила гарантії безпеки у сусідніх країн – Польщі та Чехії, попросивши закрити повітряний простір.
Business Insider пише, що Німеччина, Нідерланди та США в даний час розмістили в країні, загалом, чотири ракетні комплекси Patriot.
Додамо
Раніше повідомлялося про те, що Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо постачання в Україну танків T-72 із заміною їх на німецькі Leopard 2A4.