В Словакии назвали условия, на которых готовы передать Украине самолеты МиГ-29
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Словакии назвали условия, на которых смогут передать Воздушным Силам Украины свои истребители МиГ-29. Как пишет Business Insider, соответствующий шаг власти готовы сделать после того, как Польша и Чехия возьмут под свою защиту воздушное пространство Словакии, передает УНН.
Детали
В материале отмечается, что власти страны ранее активно оказывали поддержку Украине. В частности, Словакия передала Киеву оружия на сумму 150 миллионов евро. Кроме того, Братислава отправила ВСУ свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300.
Когда речь зашла об истребителях МиГ-29, государство запросило гарантии безопасности у соседних стран – Польши и Чехии, попросив закрыть воздушное пространство.
Business Insider пишет, что Германия, Нидерланды и США в настоящее время разместили в стране, в общей сложности, четыре ракетных комплекса Patriot.
Добавим
Ранее сообщалось о том, что Словакия не смогла договориться с Германией по поставкам в Украину танков T-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.