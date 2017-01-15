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СМИ: у берегов Ливии затонуло судно с сотней мигрантов на борту

СМИ: у берегов Ливии затонуло судно с сотней мигрантов на борту

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 января. УНН. Судно с 107 мигрантами на борту затонуло у побережья Ливии. Четыре человека удалось спасти. Передает УНН со ссылкой на ANSA.

Лодка перевернулась в 50 километрах к северу от ливийского берега.

Сотрудники береговой охраны вытащили из воды восемь тел погибших. Ведется спасательная операция, в которой принимают участие корабли европейского агентства Frontex и вертолет.

Ливия давно стала перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов из Африки, которые направляются в Европу на поиски работы.

По последним данным Международной организации по миграции, с началу 2016 года по Средиземному морю в Европу нелегально прибыли почти 350 000 человек, погибли при попытках добраться до европейских берегов более 4,6 тысячи.

 

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