ЗМІ: біля берегів Лівії затонуло судно з сотнею мігрантів на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Судно з 107 мігрантами на борту затонуло біля узбережжя Лівії. Четверо людей вдалося врятувати. передає УНН з посиланням на ANSA.
Човен перекинувся на відстані 50 кілометрів на північ від лівійського берега.
Співробітники берегової охорони витягли з води вісім тіл загиблих. Ведеться рятувальна операція, в якій беруть участь кораблі європейського агентства Frontex і вертоліт.
Лівія давно стала перевалочним пунктом для нелегальних мігрантів з Африки, які прямують до Європи на пошуки роботи і кращої долі.
За останніми даними Міжнародної організації з міграції, з початку 2016 року по Середземному морю до Європи нелегально прибули майже 350 тисяч людей, загинули при спробах дістатися до європейських берегів понад 4,6 тисячі.