СМИ: Байден обсудит поставки советского оружия в Украину во время визита на Ближний Восток

ukru
13:08 • 7277 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 30084 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 45460 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 77507 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114855 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124791 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112547 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141730 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139915 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114113 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 77909 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 67889 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 34788 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 30959 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 78591 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 77507 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 78591 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240699 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270535 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207391 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 15776 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114855 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103523 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121276 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123667 просмотра
Актуальное
СМИ: Байден обсудит поставки советского оружия в Украину во время визита на Ближний Восток

СМИ: Байден обсудит поставки советского оружия в Украину во время визита на Ближний Восток

Киев • УНН

 • 213980 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. По данным западных СМИ, таких как DW и NYT, он планирует обсудить поставки оружия в Украину и ситуация с энергоресурсами, пишет УНН.

Детали

По словам самого президента в колонке NYT, написанной незадолго до самой поездки, его администрация признает наличие вызовов, связанных с ядерной программой Ирана, активностью проксигруппировок, гражданской войной в Сирии, кризисом продовольственной безопасности на фоне войны в Украине, деятельностью террористических формирований, политическим тупиком в Ираке, Ливии и Ливане, а также отставанием в стандартах в области прав человека.

И он намерен решить эти проблемы.

Как сообщает The New York Times, Вашингтон призывает третьи страны предоставить остатки оружия советского производства, с которым украинские военные лучше умеют обращаться, и этот пункт включен в повестку дня поездки Байдена на Ближний Восток, где глава государства должен встретиться с лидерами арабских стран, когда-то сотрудничавших с Москвой в плане поставок вооружений.

Американские чиновники признают, что запасы оружия в США и Европе в какой-то момент иссякнут, а выделения еще 54 млрд долларов на военную и другую помощь Киеву в ближайшее время не ожидается, пишет NYT.

На этом фоне команда Байдена ищет долгосрочную стратегию по мере того, как опасность масштабной эскалации в Европе возрастает, перспектива урегулирования в войне россии с Украиной путем переговоров - далека, а общественность начинает уставать от войны - как в США, так и за их пределами, отмечает издание.

Ранее

Как писал УНН, СМИ со ссылкой на чиновника Пентагона сообщали, что США предоставят Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS в рамках нового пакета помощи в сфере безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы