ЗМІ: Байден обговорить постачання радянської зброї до України під час візиту на Близький Схід
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Ізраїль, Західний берег річки Йордан та Саудівську Аравію. За даними західних ЗМІ, таких як DW та NYT, він планує обговорити постачання зброї до України та ситуацію з енергоресурсами, пише УНН.
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За словами самого президента в колонці NYT, написаній незадовго до самої поїздки, його адміністрація визнає наявність викликів, пов'язаних з ядерною програмою Ірану, активністю проксіугруповань, громадянською війною в Сирії, кризою продовольчої безпеки на тлі війни в Україні, діяльністю терористичних формувань, політичною глухим кутом в Іраку, Лівії та Лівані, а також відставанням у стандартах у галузі прав людини.
І він має намір вирішити ці проблеми.
Як повідомляє The New York Times, Вашингтон закликає треті країни надати залишки зброї радянського виробництва, з якими українські військові краще вміють поводитися, і цей пункт включений до порядку денного поїздки Байдену на Близький Схід, де глава держави має зустрітися з лідерами арабських країн, які колись співпрацювали з Москвою в плані постачання озброєнь.
Американські чиновники визнають, що запаси зброї у США та Європі в якийсь момент вичерпаються, а виділення ще 54 млрд доларів на військову та іншу допомогу Києву найближчим часом не очікується, пише NYT.
На цьому фоні команда Байдена шукає довгострокову стратегію в міру того, як небезпека масштабної ескалації в Європі зростає, перспектива врегулювання у війні росії з Україною шляхом переговорів – далека, а громадськість починає втомлюватися від війни – як у США, так і за їх межами, зазначає видання.
Раніше
Як писав УНН, ЗМІ з посиланням на чиновника Пентагону повідомляли, що США нададуть Україні ще чотири артилерійські ракетні комплекси HIMARS у рамках нового пакету допомоги у сфері безпеки.