ЗМІ: Байден обговорить постачання радянської зброї до України під час візиту на Близький Схід

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За словами самого президента в колонці NYT, написаній незадовго до самої поїздки, його адміністрація визнає наявність викликів, пов'язаних з ядерною програмою Ірану, активністю проксіугруповань, громадянською війною в Сирії, кризою продовольчої безпеки на тлі війни в Україні, діяльністю терористичних формувань, політичною глухим кутом в Іраку, Лівії та Лівані, а також відставанням у стандартах у галузі прав людини.

І він має намір вирішити ці проблеми.

Як повідомляє The New York Times, Вашингтон закликає треті країни надати залишки зброї радянського виробництва, з якими українські військові краще вміють поводитися, і цей пункт включений до порядку денного поїздки Байдену на Близький Схід, де глава держави має зустрітися з лідерами арабських країн, які колись співпрацювали з Москвою в плані постачання озброєнь.

Американські чиновники визнають, що запаси зброї у США та Європі в якийсь момент вичерпаються, а виділення ще 54 млрд доларів на військову та іншу допомогу Києву найближчим часом не очікується, пише NYT.

На цьому фоні команда Байдена шукає довгострокову стратегію в міру того, як небезпека масштабної ескалації в Європі зростає, перспектива врегулювання у війні росії з Україною шляхом переговорів – далека, а громадськість починає втомлюватися від війни – як у США, так і за їх межами, зазначає видання.

Раніше

Як писав УНН, ЗМІ з посиланням на чиновника Пентагону повідомляли, що США нададуть Україні ще чотири артилерійські ракетні комплекси HIMARS у рамках нового пакету допомоги у сфері безпеки.