СМИ: Байден не против участия в президентской гонке в США 2020
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден считает реальной возможность участия в следующих президентских выборах в США, которые запланированы на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AP.
Агентство указывает на то, что Байден еще не принял окончательного решения.
Во время собрания в недавно открытом офисе в нескольких шагах от здания Капитолия, Байден отметил, что сохраняет намерение своего участия в президентских выборах 2020 года, считая эту возможность вполне реальной.
Отмечается, что в заседании, кроме бывшего вице-президента, приняли участие еще пять человек, которых он рассматривает в качестве потенциальных будущих участников своей команды в случае участия в выборах.
Среди политической элиты Вашингтона уже давно ведутся разговоры о возможном участии Байдена в избирательной гонке 2020 года. Это будет возможным, если в следующем году в Демократической партии не появится новый мощный кандидат.
Как сообщал УНН, бывший вице-президент США Джозеф Байден считает катастрофой ситуацию в стране после рассекречивания Трампом докладе о якобы предвзятость ФБР к нему.