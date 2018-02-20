ЗМІ: Байден не проти участі в президентських перегонах у США 2020 року

Агенство вказує на те, що Байден ще не прийняв остаточного рішення.

Під час зібрання у недавно відкритому офісі в кількох кроках від будівлі Капітолію, Байден зауважив, що зберігає намір щодо своєї участі у президентських виборах 2020 року, вважаючи цю можливість цілком реальною.

Зазначається, що в засіданні, крім колишнього віце-президента, взяли участь ще п'ятеро людей, яких він розглядає як потенційних майбутніх учасників своєї команди у випадку участі у виборах.

Серед політичної еліти Вашингтона вже давно ведуться розмови про можливу участь Байдена у виборчих перегонах 2020 року. Це буде можливим, якщо наступного року в Демократичній партії не з'явиться новий потужний кандидат.

Як повідомляв УНН, колишній віце-президент США Джозеф Байден вважає катастрофою ситуацію, що склалася в країні після розсекречування Трампом доповіді про нібито упередженість ФБР щодо нього.