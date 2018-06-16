СМИ: Apple заключила контракт с Опрой Уинфри на производство программ для нового сервиса

По данным издания, Уинфри будет создавать передачи для пока еще не названного сервиса Apple, который планируется запустить в следующем году. Как отметили в Apple, речь идет о “оригинальные программы” за авторством Уинфри, в которых “проявится ее неповторимое умение находить общий язык со зрителями по всему миру”. Каких-либо подробностей относительно содержания передач пока не сообщается.

Ранее Apple заключила похожи контракты на производство оригинального контента для своего будущего сервиса с несколькими голливудскими звездами, включая режиссера Джея Джея Абрамса и актрису Риз Уизерспун.

64-летняя Опра Уинфри является одной из самых влиятельных людей шоу-бизнеса. Журнал Forbes неоднократно называл ее одной из самых влиятельных женщин на американском телевидении. Имущественное положение Опры оценивается в примерно 2,7 млрд долларов, благодаря чему она считается самой богатой женщиной в мировом шоу-бизнесе. В 2011 году она вместе с медиакорпорацией Discovery создала свой собственный телеканал OWN (Oprah Winfrey Network).

Основанная в 1976 году Apple проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы (смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику). Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает 900 млрд долларов.

Напомним, популярная американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри не планирует участвовать в президентских выборах США в 2020 году.