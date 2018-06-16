ЗМІ: Apple уклала контракт з Опрою Вінфрі на виробництво програм для нового сервісу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Технологічна корпорація Apple уклала з телеведучою Опрою Вінфрі угоду про спільне виробництво програм для нового сервісу доставки цифрового контенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, Вінфрі буде створювати передачі для поки ще не названого сервісу Apple, який планується запустити у наступному році. Як відзначили у Apple, мова йде про “оригінальні програми” за авторством Вінфрі, в яких “проявиться її неповторне вміння знаходити спільну мову з глядачами по всьому світу”. Яких-небудь подробиць щодо змісту передач поки не повідомляється.
Раніше Apple уклала схожі контракти на виробництво оригінального контенту для свого майбутнього сервісу з декількома голлівудськими зірками, включаючи режисера Джея Джея Абрамса і акторку Різ Уізерспун.
64-річна Опра Вінфрі є однією з найвпливовіших людей шоу-бізнесу. Журнал Forbes неодноразово називав її однією з найвпливовіших жінок на американському телебаченні. Майновий стан Опри оцінюється в приблизно 2,7 мільярдів доларів, завдяки чому вона вважається найбагатшою жінкою в світовому шоу-бізнесі. У 2011 році вона разом з медіакорпорацією Discovery створила свій власний телеканал OWN (Oprah Winfrey Network).
Заснована в 1976 році Apple проектує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси (смартфони iPhone, планшетні комп’ютери iPad, ноутбуки MacBook, настільні комп’ютери iMac, музичні плеєри iPod і іншу високотехнологічну техніку). Корпорація зі штаб-квартирою в Купертіно (штат Каліфорнія) є однією з найбільших в світі. Її ринкова капіталізація перевищує 900 млрд доларів.
Нагадаємо, популярна американська телеведуча та громадська діячка Опра Вінфрі не планує брати участь в президентських виборах США в 2020 році.