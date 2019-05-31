СМИ: адвоката Павла Гриба трижды не пустили к нему в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Адвоката украинского политзаключенного Павла Гриба, приговоренного в РФ к шести годам колонии, Марину Дубровину уже три раза не пустили к подзащитному в СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "МБХ медиа".
"Меня к нему не пускают, я трижды к нему ходила, сидела там весь день, но безрезультатно — говорят, все занято, не могут пустить", — сообщила защитница.
По ее данным, украинцу по-прежнему не оказывают медицинскую помощь, в которой он нуждается.
Дубровина ранее сообщала, что Гриб страдает хроническими заболеваниями: портальной гипертензией, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.
Адвокат также добавила, что сторона защиты направляла обращение на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, однако ответ получен не был.
Сейчас Гриб находится в СИЗО-4 Ростова-на-Дону.
Напомним, что 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонение к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее отец утверждал, что Павел Гриб требует неотложной операции, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое может привести к смерти парня.
Он также сообщал УНН, что российская сторона до сих пор не предоставила информацию о физическом состоянии и помощь осужденному в РФ политическому заключенному Павлу Грибу.