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ЗМІ: адвоката Павла Гриба тричі не пустили до нього в СІЗО

ЗМІ: адвоката Павла Гриба тричі не пустили до нього в СІЗО

Київ • УНН

 • 8860 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Адвоката українського політв'язня Павла Гриба, засудженого в РФ до шести років колонії, Марину Дубровіну вже три рази не пустили до підзахисного в СІЗО. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "МБХ медіа".

"Мене до нього не пускають, я тричі до нього ходила, сиділа там весь день, але безрезультатно - кажуть, все зайнято, не можуть пустити", - повідомила захисниця.

За її даними, українцю як і раніше не надають медичну допомогу, якої він потребує.

Дубровіна раніше повідомляла, що Гриб страждає хронічними захворюваннями: портальною гіпертензією, виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки.

Адвокат також додала, що сторона захисту направляла звернення на ім'я уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, однак відповідь отримано не було.

Зараз Гриб знаходиться в СІЗО-4 Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, що 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Раніше батько стверджував, що Павло Гриб вимагає невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яке може привести до смерті хлопця.

Він також повідомляв УНН, що російська сторона досі не надала інформацію про фізичний стан і допомогу засудженому в РФ політичному в'язню Павлу Грибу.

Українські Національні Новини

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