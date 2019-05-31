ЗМІ: адвоката Павла Гриба тричі не пустили до нього в СІЗО

КИЇВ. 31 травня. УНН. Адвоката українського політв'язня Павла Гриба, засудженого в РФ до шести років колонії, Марину Дубровіну вже три рази не пустили до підзахисного в СІЗО. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "МБХ медіа".